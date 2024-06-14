За немаркированные литературу и искусство с данными о наркотиках накажут штрафом

За немаркированные литературу и искусство с данными о наркотиках накажут штрафомПосле вынесения предупреждения он может достигать 600 000 рублей
За распространение произведений литературы и искусства, которые содержат «информацию о наркотических средствах, психотропных веществах», будут наказывать штрафами до 600 000 руб. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ко второму чтению внесли депутаты. Их одобрил 14 июня профильный комитет по госстроительству. «Ведомости» ознакомились с текстом поправок.
Депутаты ко второму чтению предложили изменить формулировку ст. 6.13 КоАП. По ч. 1 этой статьи теперь будут наказывать как раз за распространение и публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках, психотропных веществах. При этом в статье уточняется – если это делается с нарушением требований о маркировке указанных произведений. Сначала может быть вынесено предупреждение. Штрафы же для граждан будут от 2000 до 4000 руб., для должностных лиц и лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность без юрлица, – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 600 000 руб.
В действующей сейчас норме прописано, что «пропаганда либо незаконная реклама» наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение штрафа на граждан от 4000 до 5000 руб., на должностных лиц и на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без юрлица, – от 40 000 до 50 000 руб. (для последних еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (либо приостановка деятельность на срок до 90 суток). Если эта пропаганда ведется в интернете, то штрафы достигают 1,5 млн руб. Это наказание также сохраняется.
В этом же пакете законопроектов комитет по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки в Уголовный кодекс (УК). Теперь в УК появляется новая ст. 230.3 – пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Согласно норме, одобренной ко второму чтению, за такую пропаганду, которая совершена лицом после того, как его дважды привлекли к ответственности в течение года по ч. 3 и ч. 4 ст. 6.13 КоАП (или имеющим судимость по ст. 230.3 УК), штрафы будут от 100 000 до 300 000 руб., либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные, принудительные работы, или лишение свободы на срок до двух лет.
Вступить в силу законы должны 1 июня 2025 г. В законопроектах к первому чтению дата была прописана – 1 января 2024 г.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал «Ведомостям», что комитет постарался четко прописать критерии распространения информации о наркотиках. Однако, по его словам, многое все же будет зависеть от базового законопроекта, который рассматривает комитет Госдумы по охране здоровья. Крашенинников отметил, что до штрафов может быть вынесено предупреждение за распространение произведений литературы и искусства о пропаганде наркотиков, а также способов их приготовления.
Третий законопроект в этом пакете – как раз базовый. Он находится в комитете Госдумы по охране здоровья, и пока второе чтение законопроекта не прошло – оно несколько раз переносилось. Согласно этому законопроекту, поправки вносятся в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». В нем прописывается новое определение «антинаркотической пропаганды», а также меняется положение ст. 46 о запрещении пропаганды в сфере оборота наркотиков. В этом законопроекте сейчас говорится, что он должен вступить в силу 1 сентября 2024 г.
Все три законопроекта были внесены в Госдуму правительством 30 марта 2023 г. В первом чтении они были приняты 30 мая 2023 г. Когда законопроект принимался в первом чтении, статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов говорил, что после принятия пакета законов все новые произведения киноискусства должны будут иметь соответствующую маркировку.