За немаркированные литературу и искусство с данными о наркотиках накажут штрафом

Депутаты ко второму чтению предложили изменить формулировку ст. 6.13 КоАП. По ч. 1 этой статьи теперь будут наказывать как раз за распространение и публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках, психотропных веществах. При этом в статье уточняется – если это делается с нарушением требований о маркировке указанных произведений. Сначала может быть вынесено предупреждение. Штрафы же для граждан будут от 2000 до 4000 руб., для должностных лиц и лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность без юрлица, – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 600 000 руб.