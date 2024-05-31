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В Госдуме сообщили о доработке законопроектов о запрете пропаганды наркотиков

Ведомости

В Госдуме ведется доработка законопроектов о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в литературе и искусстве, сообщил председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он 1 сентября 2024 г. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель и не было "сопутствующих потерь"», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

При разработке документов важно не допустить «перегибов» и «не уничтожить дух и смысл» литературных произведений, подчеркнул депутат. За распространение информации о запрещенных веществах с целью пропаганды в КоАП, как напомнил Крашенинников, предусмотрена административная ответственность, ее предполагается ужесточить. Уголовная ответственность, согласно проектам, будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах.

Комитет Госдумы по госстроительству 27 мая рекомендовал принять поправки в законодательство и ввести штрафы на сумму до 600 000 руб. за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Пакет законопроектов правительство внесло в Госдуму в марте 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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