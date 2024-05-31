В Госдуме сообщили о доработке законопроектов о запрете пропаганды наркотиков

При разработке документов важно не допустить «перегибов» и «не уничтожить дух и смысл» литературных произведений, подчеркнул депутат. За распространение информации о запрещенных веществах с целью пропаганды в КоАП, как напомнил Крашенинников, предусмотрена административная ответственность, ее предполагается ужесточить. Уголовная ответственность, согласно проектам, будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах.