В Госдуме сообщили о доработке законопроектов о запрете пропаганды наркотиков
В Госдуме ведется доработка законопроектов о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в литературе и искусстве, сообщил председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Будем работать над тем, чтобы сместить срок вступления в силу закона, сейчас он 1 сентября 2024 г. Нужно, чтобы острие закона попало в точную цель и не было "сопутствующих потерь"», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
При разработке документов важно не допустить «перегибов» и «не уничтожить дух и смысл» литературных произведений, подчеркнул депутат. За распространение информации о запрещенных веществах с целью пропаганды в КоАП, как напомнил Крашенинников, предусмотрена административная ответственность, ее предполагается ужесточить. Уголовная ответственность, согласно проектам, будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах.
Комитет Госдумы по госстроительству 27 мая рекомендовал принять поправки в законодательство и ввести штрафы на сумму до 600 000 руб. за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Пакет законопроектов правительство внесло в Госдуму в марте 2023 г.