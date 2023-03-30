Законопроекты об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков внесены в Госдуму

В соответствии с положениями документа срок лишения свободы за повторную пропаганду наркотиков в интернете составит до двух лет. При этом ужесточается и административная ответственность: максимальный штраф составит до 1,5 млн руб. Для граждан иностранных государств предусматривается выдворение из страны.