Законопроекты об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков внесены в Госдуму
В Госдуму внесен пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты.
В соответствии с положениями документа срок лишения свободы за повторную пропаганду наркотиков в интернете составит до двух лет. При этом ужесточается и административная ответственность: максимальный штраф составит до 1,5 млн руб. Для граждан иностранных государств предусматривается выдворение из страны.
В России за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность в ст. 6.13 КоАП РФ. Также в феврале прошлого года был принят закон, согласно которому за склонение в интернете к употреблению наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы.
13 февраля Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступил заказчиком по проекту, рассказал, что задачей системы является выявление нарушений российского законодательства в изображениях и видеороликах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как «экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ» и др.