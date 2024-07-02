В ГД пообещали не запрещать Булгакова из-за закона о пропаганде наркотиков
Опубликованные до 1 августа 1990 г. произведения не будут подпадать под новые нормы законопроектов по запрету пропаганды наркотиков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.
«Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 г., в том числе то, что мы здесь обсуждали, Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков, они не будут подпадать», – сказал Крашенинников.
За распространение произведений литературы и искусства, которые содержат «информацию о наркотических средствах, психотропных веществах», будут наказывать штрафами до 600 000 руб. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ко второму чтению внесли депутаты. Их одобрил 14 июня профильный комитет по госстроительству.
1 августа 1990 г. в силу вступил Закон о печати, отменивший цензуру средств массовой информации.
В действующей норме прописано, что «пропаганда либо незаконная реклама» наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение штрафа на граждан от 4000 до 5000 руб., на должностных лиц и на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без юрлица, – от 40 000 до 50 000 руб. (для последних еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (либо приостановка деятельность на срок до 90 суток). Если эта пропаганда ведется в интернете, то штрафы достигают 1,5 млн руб. Это наказание также сохраняется.