В ГД пообещали не запрещать Булгакова из-за закона о пропаганде наркотиков

В действующей норме прописано, что «пропаганда либо незаконная реклама» наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение штрафа на граждан от 4000 до 5000 руб., на должностных лиц и на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без юрлица, – от 40 000 до 50 000 руб. (для последних еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (либо приостановка деятельность на срок до 90 суток). Если эта пропаганда ведется в интернете, то штрафы достигают 1,5 млн руб. Это наказание также сохраняется.