Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В ГД пообещали не запрещать Булгакова из-за закона о пропаганде наркотиков

Ведомости

Опубликованные до 1 августа 1990 г. произведения не будут подпадать под новые нормы законопроектов по запрету пропаганды наркотиков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

«Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 г., в том числе то, что мы здесь обсуждали, Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков, они не будут подпадать», – сказал Крашенинников.

За распространение произведений литературы и искусства, которые содержат «информацию о наркотических средствах, психотропных веществах», будут наказывать штрафами до 600 000 руб. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ко второму чтению внесли депутаты. Их одобрил 14 июня профильный комитет по госстроительству.

1 августа 1990 г. в силу вступил Закон о печати, отменивший цензуру средств массовой информации.

В действующей норме прописано, что «пропаганда либо незаконная реклама» наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение штрафа на граждан от 4000 до 5000 руб., на должностных лиц и на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без юрлица, – от 40 000 до 50 000 руб. (для последних еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (либо приостановка деятельность на срок до 90 суток). Если эта пропаганда ведется в интернете, то штрафы достигают 1,5 млн руб. Это наказание также сохраняется.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных