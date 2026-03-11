Газета
Медиа

Песков заявил об упадке частных медиа в России

Ведомости

Частные средства массовой информации в России переживают спад, и государству необходимо сформировать условия для их дальнейшего развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

«К сожалению, у нас частные медиа находится в упадке. Их количество стремительно сокращается. И живут только государственные медиа и квази-государственные. Это большая задача для нашей страны – создать условия, необходимые для развития частных медиа», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что без активного развития частных СМИ и увеличения уровня заработной платы журналистика рискует столкнуться с дефицитом кадров. Вместе с тем, повышение доходов способствует улучшению профессиональной подготовки претендентов на рабочие места.

4 февраля глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о нехватке квалифицированных специалистов в сфере медиа. При этом недостатка в количестве тех, кого учат для работы в медиаотрасли, не наблюдается.

В декабре 2025 г. «Коммерсантъ» писал о снижении трафика у ряда СМИ с платформы «Дзен», в том числе переходы из раздела «Новости». У некоторых медиа падение достигло 77%, что может сократить рекламную выручку.

Как подсчитывали «Ведомости», 2026 г. российский рекламный рынок увеличится на 6–15% в сравнении с 2025 г. до 1–1,4 трлн руб.

