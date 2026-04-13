В России могут создать национальную новостную платформу на базе «Дзена»
Согласно инициативе, в закон «Об информации» предлагается внести поправки, закрепляющие статус платформы и механизм ее регулирования. Предполагается, что поисковые системы, социальные сети, маркетплейсы и видеосервисы будут обязаны встраивать новостной блок «Дзена» в свои сайты и приложения.
В соцсетях и поисковиках он будет отображаться в виде виджета с топ-5 новостями на главной странице, а на аудиовизуальных платформах и классифайдах – в формате кнопки с переходом к топ-15 новостей. Для сервисов с аудиторией более 5 млн пользователей установка станет обязательной сразу после принятия закона, остальным дадут отсрочку до полугода.
Отбор СМИ для новостного блока, как следует из презентации, будет осуществлять правительство РФ, которое также определит оператора платформы сроком на пять лет.
Монетизация проекта планируется за счет рекламы. При этом объявления не будут размещаться непосредственно в виджете – они появятся на страницах материалов в «Дзене». Половину доходов от рекламы получат площадки, где размещен виджет, оставшаяся часть будет направлена на поддержку СМИ. Из этой доли 50% планируется выплачивать медиа, чьи материалы привлекли пользователей, еще 10% – на финансирование ассоциации СМИ.
Инициатива объясняется снижением аудитории традиционных медиа и их зависимостью от трафика «Дзена». По данным презентации, с 2022 г. аудитория СМИ сократилась на 30–70%, а доля переходов с «Дзена» достигает 80%.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частные средства массовой информации в России переживают спад, и государству необходимо сформировать условия для их дальнейшего развития.