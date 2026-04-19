Актриса из фильма «Поймай меня, если сможешь» Натали Бай скончалась
Натали Бай, французская актриса, получившая признание благодаря ролям в фильмах «День за днём» и «Поймай меня, если сможешь», а также снимавшаяся в сериале «Аббатство Даунтон: Новая эра», скончалась. Ей было 77 лет. Об этом сообщает издание Variety.
Бай умерла у себя дома в Париже из-за осложнений, связанных с деменцией, сообщили ее родственники.
Родившаяся 6 июля 1948 г. в Менвиле, Нормандия, Бай обучалась в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже и начала свою кинокарьеру в начале 1970-х гг. Она стала центральной фигурой французского кино, получив четыре премии «Сезар».
В США Бай впервые появилась в телефильме «И оркестр продолжал играть», удостоенном премии «Эмми». Широкому международному зрителю она запомнилась по роли матери персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Среди ее последних работ – роль в фильме «Аббатство Даунтон: Новая эра», где она снималась вместе с Мэгги Смит.