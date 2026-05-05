Михаил Кожевников сменил Дмитрия Климишина на посту гендиректора «Просвещения»
Михаил Кожевников назначен генеральным директором АО «Издательство «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ). Об этом сообщил представитель издательства.
Занимавший ранее этот пост Дмитрий Климишин принял решение покинуть компанию, чтобы сосредоточиться на реализации иных проектов, пояснили в издательстве. В новой должности Кожевников сосредоточится на дальнейшем развитии издательских проектов, включая выпуск детской, учебной, художественной и развивающей литературы.
В издательстве отметили, что за время работы Дмитрия Климишина издательство укрепило свои позиции на российском рынке образовательной литературы, пособий и оборудования для школ. Его профессиональные достижения отмечались экспертным сообществом.
Кожевникову 59 лет. В 1989 г. он окончил физический факультет МГУ. До прихода в издательство «Просвещение» в 2001 г. работал в Московском доме книги.