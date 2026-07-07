Алексей Иванов стал вице-президентом «ON Медиа»

«ON Медиа» (ранее – «МТС Медиа») – контентный холдинг, который включает в себя онлайн-кинотеатр «Кион», продакшн «ON студия», книжный сервис «Кион строки», стриминг «Кион музыка», «ON лейбл», а также компанию «МТС Live» с билетными операторами Ticketland и Ticketscloud и федеральной сетью концертных площадок. Выручка «ON Медиа» в 2025 г. выросла на 17,7% в сравнении с 2024 г. до 29 млрд руб., у всей МТС этот показатель увеличился на 14,7% до 807,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО.