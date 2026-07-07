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Алексей Иванов стал вице-президентом «ON Медиа»

Это новая позиция в структуре медиахолдинга МТС
Дмитрий Игнатьев

Экс-руководитель кластера «Кион» (объединяет онлайн-кинотеатр, музыкальный и книжный сервисы под одноименным брендом) Алексей Иванов назначен вице-президентом и членом правления холдинга «ON Медиа», который управляет развлекательными бизнесами группы МТС, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Вице-президент – это новая позиция в структуре «ON Медиа»: ее появление указывает на то, что холдинг «усиливает управленческий контур», поясняет он.

«За последний год платящая аудитория кластера «Кион» выросла на 30%, что стало результатом решений Алексея и работы команды под его управлением», – отметила гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова: «Теперь мы хотим распространить этот опыт на уровне всего холдинга».

Алексей Иванов работает в МТС с 2005 г. В 2015–2019 гг. он в должности гендиректора развивал «Спутниковое ТВ МТС». С 2019 г. Иванов участвовал в запуске онлайн-кинотеатра «Кион» в роли операционного директора, а затем возглавил одноименный медиакластер. В конце июня 2026 г. гендиректором кластера «Кион» назначен экс-руководитель travel-вертикали МТС Кирилл Тренин.

«ON Медиа» (ранее – «МТС Медиа») – контентный холдинг, который включает в себя онлайн-кинотеатр «Кион», продакшн «ON студия», книжный сервис «Кион строки», стриминг «Кион музыка», «ON лейбл», а также компанию «МТС Live» с билетными операторами Ticketland и Ticketscloud и федеральной сетью концертных площадок. Выручка «ON Медиа» в 2025 г. выросла на 17,7% в сравнении с 2024 г. до 29 млрд руб., у всей МТС этот показатель увеличился на 14,7% до 807,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО.

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