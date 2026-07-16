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В Британии опубликуют 10 неизданных песен Дэвида Боуи

Ведомости

10 ранее не публиковавшихся композиций музыканта Дэвида Боуи будут выпущены в Великобритании. Полностью сборник станет доступен 18 сентября, сообщило BBC.

Релиз David Bowie: The Shel Talmy Recordings включает записи, сделанные в начале музыкальной карьеры артиста, когда он еще выступал под именем Дэви Джонс. Лейбл музыканта назвал коллекцию «самым полным собранием треков раннего Дэвида Боуи», созданных совместно с продюсером Шелом Тэлми.

В записи вошли партии гитариста Джимми Пейджа, который позднее стал основателем группы Led Zeppelin, а также пианиста Ники Хопкинса, сотрудничавшего с The Beatles, The Who и The Rolling Stones.

Один из ранее неизвестных публике синглов – I Want Your Love – уже появился на стриминговых платформах в преддверии выхода полного сборника. Среди других неизданных композиций – Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams и I Do Believe I Love You.

В альбом также войдут песни You've Got A Habit Of Leaving и Baby Loves That Way. Некоторые работы этого периода, включая Can't Help Thinking About Me и Do Anything You Say, ранее уже были выпущены.

После этих записей музыкант сменил имя с Дэви Джонса на Дэвида Боуи, чтобы избежать путаницы с участником группы The Monkees. Мировая известность пришла к нему после выхода песни Space Oddity в 1969 г.

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