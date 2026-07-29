Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина добрался до проката в США

Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина добрался до проката в СШАРоссийская премьера состоялась 2,5 года назад
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова выйдет в прокат в США 18 сентября. Дистрибуцией займется студия Luminosity Pictures, сообщает Variety.
Релиз в Штатах стал возможен после разрешения юридических споров. Прокат был отложен из-за судебных разбирательств. Наследники писателя и американские продюсеры оспаривали права на англоязычную адаптацию. В иске дистрибутор настаивал, что роман перешел в общественное достояние. Картина уже вышла в Германии, Австрии, Швеции и Италии.
В российский прокат фильм вышел 25 января 2024 г. Сборы картины превысили 2,3 млрд руб., что позволило ей стать первым фильмом с рейтингом «18+», преодолевшим эту планку в России. Также лента стала самым кассовым релизом с возрастным ограничением в истории отечественного проката. В главных ролях снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Август Диль.
Аудитория «Мастера и Маргариты» составила 4,8 млн зрителей.