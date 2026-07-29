Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина добрался до проката в США

Релиз в Штатах стал возможен после разрешения юридических споров. Прокат был отложен из-за судебных разбирательств. Наследники писателя и американские продюсеры оспаривали права на англоязычную адаптацию. В иске дистрибутор настаивал, что роман перешел в общественное достояние. Картина уже вышла в Германии, Австрии, Швеции и Италии.