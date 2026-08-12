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«VK видео» сообщил об изменении условий монетизации

Сергей Пахомов

Видеосервис «VK видео» объявил об изменении программы монетизации с 1 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Платформа снижает порог входа для авторов в 5 раз – с 5000 до 1000 подписчиков. Также вводится льготный период на 90 дней для уже подключенных авторов: им гарантируют выплаты, если не наберется 30 000 минут просмотров за квартал, уточнили в компании.

«Мы меняем условия доступа в партнерскую программу, чтобы сделать ее более доступной для начинающих авторов», – пояснила руководитель направления «Сообщества и опыт автора» Вера Советкина.

Для авторов, не соответствующих критерию по времени просмотра, предусмотрен период адаптации в три месяца. В течение этого времени платформа будет обеспечивать минимальный гарантированный доход для облегчения перехода на обновленные условия партнерской программы.

В апреле «Ведомости» писали, что «VK видео» за 2025 г. выплатил блогерам больше 3 млрд руб. Авторы контента зарабатывали на партнерке, донатах и грантах. За прошлый год средний доход авторов по партнерской программе вырос в 6,4 раза. В первом квартале 2026 г. общая сумма выплат увеличилась еще в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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