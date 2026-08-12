«VK видео» сообщил об изменении условий монетизации

В апреле «Ведомости» писали, что «VK видео» за 2025 г. выплатил блогерам больше 3 млрд руб. Авторы контента зарабатывали на партнерке, донатах и грантах. За прошлый год средний доход авторов по партнерской программе вырос в 6,4 раза. В первом квартале 2026 г. общая сумма выплат увеличилась еще в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.