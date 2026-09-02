Журналист «Ведомостей» получил премию за лучшие материалы по книжной индустрии
Корреспондент отдела «Медиа» газеты «Ведомости» Дмитрий Игнатьев получил специальный диплом в номинации «Журналист года» XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор» за лучшие аналитические материалы по книжной индустрии. Церемония награждения состоялась 1 сентября в «Литературном кафе» «Московского дома книги».
Организаторами конкурса выступают журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз, Минцифры и генеральная дирекция Международных книжных ярмарок.
В экспертный совет «Ревизора» в этом году вошли гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, гендиректор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и др.