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Журналист «Ведомостей» получил премию за лучшие материалы по книжной индустрии

Ведомости

Корреспондент отдела «Медиа» газеты «Ведомости» Дмитрий Игнатьев получил специальный диплом в номинации «Журналист года» XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор» за лучшие аналитические материалы по книжной индустрии. Церемония награждения состоялась 1 сентября в «Литературном кафе» «Московского дома книги».

Организаторами конкурса выступают журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз, Минцифры и генеральная дирекция Международных книжных ярмарок.

В экспертный совет «Ревизора» в этом году вошли гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, гендиректор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и др.

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