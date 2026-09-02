Журналист «Ведомостей» получил премию за лучшие материалы по книжной индустрии

В экспертный совет «Ревизора» в этом году вошли гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, гендиректор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и др.