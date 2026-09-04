Прослушивания песни «3-е сентября» взлетели в этот день на 400%Речь идет о треке-коллаборации Егора Крида и Михаила Шуфутинского
Совместный трек Егора Крида и Михаила Шуфутинского «3-е сентября» в эту же дату пятый год подряд собирает рекордные прослушивания. Об этом сообщили «Ведомостям» в музыкальном лейбле S&P Digital.
Накануне число прослушиваний росло на 400,6% относительно 2 сентября.
Как отметили в лейбле, пиковый интерес к песне наблюдается ежегодно с момента ее выхода. В год выхода песни, в 2022 г., количество ее прослушиваний 3 сентября выросло на 67,4%. В 2023 г. – на 200,9%, в 2024-м – на 325,7%, в 2025 г. – на 275,4%.
Оригинальная композиция на текст Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого была выпущена в 1993 г. Шуфутинский выступил ее исполнителем, и в 1994 г. песня вошла в его альбом «Гуляй, душа!».
Долгие годы «3-е сентября» оставалось популярной песней Шуфутинского о расставании, но обрела новую жизнь в интернете – уже в качестве мема. Ежегодно русскоязычные пользователи «переворачивают календарь», а сам Шуфутинский выступает с концертами, приуроченным к дате.