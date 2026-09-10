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Хидео Кодзима ушел из Sony в Microsoft

Сергей Пахомов
IMAGO/Gruppo LiveMedia/ ТАСС
IMAGO/Gruppo LiveMedia/ ТАСС

Геймдизайнер Хидео Кодзима прервал свое сотрудничество с технокорпорацией Sony в рамках видеоигры Physint и ушел в Microsoft. Об этом на своем сайте сообщило подразделение корпорации Xbox Wire, куда переходит разработчик.

«У создателей есть выбор, где и как воплощать свои идеи в жизнь. Для нас большая честь, что Кодзима-сан выбрал Xbox для работы с Kojima Productions над [игрой] Physint», – отметила генеральный директор Xbox Аша Шарма. До этого именно Sony должна была издавать Physint, но внезапно отказалась от этого.

Кроме того, Кодзима и Xbox совместно создают игру в жанре хоррор OD. Также, по словам разработчика, сотрудничество выйдет за рамки видеоигровой индустрии. Геймдизайнер сообщил, что они будут работать в области кино и телевидения.

Хидео Кодзима – японский геймдизайнер, геймдиректор, сценарист, продюсер и актер, один из самых влиятельных и узнаваемых фигур в мировой игровой индустрии. Среди его культовых работа выделяется серия игр Metal Gear Solid и постапокалиптическая игра Death Stranding. Сотрудничество Кодзимы с Sony длилось около трех десятилетий. 

Physint – научно-фантастический шутер с элементами тактики, в котором игроку предстоит управлять командой спецагентов. В новом проекте Кодзима решил вернуться к жанру стелс-экшена. Игру анонсировали в 2024 г., она рассчитана на эпоху PlayStation 6.

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