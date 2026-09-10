Хидео Кодзима ушел из Sony в Microsoft

«У создателей есть выбор, где и как воплощать свои идеи в жизнь. Для нас большая честь, что Кодзима-сан выбрал Xbox для работы с Kojima Productions над [игрой] Physint», – отметила генеральный директор Xbox Аша Шарма. До этого именно Sony должна была издавать Physint, но внезапно отказалась от этого.