Сериал «Бухта вдов» стал триумфатором «Эмми», взяв 14 статуэток

На 78-й церемонии вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе, лидером по числу наград стал новый хоррор-комедийный сериал Apple TV «Бухта вдов». Проект получил 14 статуэток из 19 номинаций. Сериал признан лучшей комедией, а исполнитель главной роли Мэтью Рис вошел в историю как двойной победитель – он также удостоен награды за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Зверь во мне». Кроме того, награды за роли второго плана получили Кейт О’Флинн и Стивен Рут, а создатель шоу Кэти Дипполд и режиссер Хиро Мураи отмечены за сценарий и режиссуру.