Сериал «Бухта вдов» стал триумфатором «Эмми», взяв 14 статуэток
На 78-й церемонии вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе, лидером по числу наград стал новый хоррор-комедийный сериал Apple TV «Бухта вдов». Проект получил 14 статуэток из 19 номинаций. Сериал признан лучшей комедией, а исполнитель главной роли Мэтью Рис вошел в историю как двойной победитель – он также удостоен награды за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Зверь во мне». Кроме того, награды за роли второго плана получили Кейт О’Флинн и Стивен Рут, а создатель шоу Кэти Дипполд и режиссер Хиро Мураи отмечены за сценарий и режиссуру.
Вторым по количеству побед стал медицинский драматический сериал HBO «Питт» – семь наград из 25 номинаций. Сериал победил в категории «Лучший драматический сериал», а Ноа Уайли второй год подряд получил награду за лучшую мужскую роль в драме. Близко к лидерам подошла новая драма Apple «Одна из многих» с шестью победами, включая награды за сценарий Винса Гиллигана и за лучшую женскую роль Ри Сихорн, которая впервые получила «Эмми» после работы в предыдущем проекте Гиллигана «Лучше звоните Солу».
В категории мини-сериалов лидером стал «ГКС. Сент-Луис» с семью победами, в том числе за лучшие мужскую и женскую роли второго плана у Дэвида Харбора и Линды Карделлини. Создатель проекта Стивен Конрад также получил награды за режиссуру и сценарий.
Лауреатами также стали Эллисон Дженни за лучшую женскую роль второго плана в драме «Дипломатка», Салли Филд за главную роль в мини-сериале или телефильме «Необычайно умные создания» и Том Пелфри за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Задание».
Среди прочих наград вечера – победа Джин Смарт за лучшую женскую роль в комедии «Хитрости», награды Эллисон Дженни и Тома Пелфри за роли второго плана в драматических сериалах, а также победа Сола Метцстейна за режиссуру драмы «Медленные лошади». Таким образом, проекты Apple TV и HBO разделили большинство главных наград.