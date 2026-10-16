Башкирская группа Ay Yola вошла в первый раунд голосования «Грэмми»

Альбом Ural Batyr состоит из 12 композиций, основанных на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». В нем музыканты объединили традиционные башкирские инструменты, электронное звучание и вокал на башкирском языке. Сингл Aihylyu посвящен одной из героинь эпоса – дочери Луны и царя птиц Самрау.