Башкирская группа Ay Yola вошла в первый раунд голосования «Грэмми»
Башкирская фолк-группа Ay Yola включена в бюллетень первого раунда голосования музыкальной премии «Грэмми». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «ON Лейбл».
Коллектив представлен в двух категориях: «Лучший альбом глобальной музыки» с дебютным альбомом Ural Batyr и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» с синглом Aihylyu.
Альбом Ural Batyr состоит из 12 композиций, основанных на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». В нем музыканты объединили традиционные башкирские инструменты, электронное звучание и вокал на башкирском языке. Сингл Aihylyu посвящен одной из героинь эпоса – дочери Луны и царя птиц Самрау.
Ay Yola – музыкальное трио из Уфы, созданное в 2024 г. Участники коллектива назвали включение в бюллетень голосования возможностью представить башкирскую культуру на мировом уровне.
Официальный список номинантов «Грэмми» объявят 16 ноября по итогам первого раунда голосования. Церемония вручения премии состоится 7 февраля 2027 г. в Лос-Анджелесе.