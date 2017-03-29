Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Не может идти и речи, чтобы Россия действовала варварскими методами, как происходит на Украине, подвергая опасности права частных собственников».

Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о возможности ответных мер на действия против российского бизнеса на территории Украины. («Интерфакс»)

Игорь Зубов

«Если в будущем провокационные действия будут нарастать, то наш имеющийся арсенал, который мы можем применить, значительно шире».

По словам замминистра внутренних дел, перед акцией 26 марта в Москве МВД приказало сотрудникам быть максимально лояльными и свести к минимуму задержания. (ТАСС)

Александр Лукашенко

«Ненавижу посредников, ненавижу миротворцев. Потому что они вокруг Белоруссии сколько я являюсь президентом, столько и ходят».

Президент Белоруссии заявил, что у него отличные отношения с Владимиром Путиным и они решат все проблемы без посредников. (ТАСС)