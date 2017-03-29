Цифры. Тенденции. События

$1,53 млрд

Составила общая стоимость IPO британских компаний в Лондоне в январе – марте 2017 г.: на 28% меньше, чем за тот же период 2016 г. Это самая низкая цена с 2012 г., пишет Financial Times. Число первичных публичных размещений акций британских компаний в Лондоне сократилось до минимума за четыре года из-за опасений, связанных с выходом страны из ЕС. Всего с начала января на IPO в Лондоне вышли восемь британских компаний. Южноафриканская Brait SE на прошлой неделе отказалась от размещения акций на Лондонской фондовой бирже из-за Brexit. Интерфакс