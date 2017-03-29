Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$1,53 млрд
Составила общая стоимость IPO британских компаний в Лондоне в январе – марте 2017 г.: на 28% меньше, чем за тот же период 2016 г. Это самая низкая цена с 2012 г., пишет Financial Times. Число первичных публичных размещений акций британских компаний в Лондоне сократилось до минимума за четыре года из-за опасений, связанных с выходом страны из ЕС. Всего с начала января на IPO в Лондоне вышли восемь британских компаний. Южноафриканская Brait SE на прошлой неделе отказалась от размещения акций на Лондонской фондовой бирже из-за Brexit. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров