Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Для легкой промышленности сделают исключение
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о расширении круга средних предприятий. Он отнесет к среднему бизнесу производителей текстиля, кожи и одежды с выручкой до 2 млрд руб. и с численностью работников более 250 человек (нынешний максимум для средних предприятий). Предприятия легкой промышленности превышают пределы по численности из-за технологических особенностей, высокой трудоемкости или отсталости производств, поэтому не могут участвовать в программах господдержки. Интерфакс
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