Цифры. Тенденции. События

Для легкой промышленности сделают исключение

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о расширении круга средних предприятий. Он отнесет к среднему бизнесу производителей текстиля, кожи и одежды с выручкой до 2 млрд руб. и с численностью работников более 250 человек (нынешний максимум для средних предприятий). Предприятия легкой промышленности превышают пределы по численности из-за технологических особенностей, высокой трудоемкости или отсталости производств, поэтому не могут участвовать в программах господдержки. Интерфакс