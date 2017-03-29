Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
На 10%
Вырастет в этом году российский рынок ТВ-рекламы, прогнозирует рекламное агентство Zenith. На столько же вырастет и весь рынок рекламы – до 363 млрд руб. Агентство заметно улучшило свой прогноз по сравнению с прошлым декабрем, когда предсказывало рост бюджетов в эфире на 7%. Zenith полагает, что до 2019 г. ТВ останется доминирующим медиа в России, опережая интернет. AdIndex, Ведомости
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