Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: Westinghouse подала на банкротство

Westinghouse подала на банкротство

Westinghouse вскоре может остаться без денег и остановить строительство
Westinghouse вскоре может остаться без денег и остановить строительство
Vogtle

Oдин из мировых лидеров в атомной энергетике – Westinghouse Electric подала на банкротство. На конец 2016 г. компания имела обязательства на $9,8 млрд, сообщила ее материнская компания, японская Toshiba. Сейчас Westinghouse строит два энергоблока мощностью по 1250 МВт на принадлежащей Scana АЭС Virgil C. Summer в Южной Каролине и два аналогичных энергоблока на принадлежащей Southern Nuclear АЭС Vogtle в Джорджии. Банкротство может создать проблемы для первых в США за почти 40 лет проектов строительства новых энергоблоков АЭС.

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