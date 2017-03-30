ВТБ может продать долю в World Class

«ВТБ капитал» пока не планирует выходить из оператора наружной рекламы Russ Outdoor, а другую свою инвестицию, сеть спортивных клубов World Class, может монетизировать, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, есть претенденты на участие в капитале оператора рекламы, до лета возможна сделка. Речь идет о финансовых инвесторах, добавил он. Долю в «Русской фитнес группе» (World Class) в размере 22,5% «ВТБ капитал» купил зимой 2014 г. за $19,3 млн. Вместе с «ВТБ капиталом» в компанию инвестировал Goldman Sachs, получив около 25%. «World Class мы можем рассмотреть на продажу, есть интересанты. Это очень хорошая компания даже в кризис», – сказал Соловьев. Интерфакс, ТАСС

Выручка РБК выросла на 10%

Выручка холдинга РБК в 2016 г. выросла на 10% до 5,58 млрд руб., EBITDA – в два раза до 875 млн руб., сообщил холдинг неаудированные данные по МСФО. Отчетность будет опубликована спустя две недели, уточнил финансовый директор РБК Игорь Селиванов. Доходы от проектов «РБК 360» (газета, сайт и журнал РБК, тематические проекты) выросли на 7% до 3 млрд руб. Это самая доходная часть бизнес-холдинга. EBITDA сегмента увеличилась на 13% до 556 млн руб. В 2016 г. выручка от мобильной рекламы выросла на 273%, а доля мобильной аудитории РБК – на 5 процентных пунктов до 34%. Ведомости

Nestle выросла в России

Группа Nestle в 2016 г. увеличила продажи в России на 12% до 114,4 млрд руб., сообщил глава Nestle в регионе Россия – Евразия Марсиаль Роллан. За прошлый год компания нарастила инвестиции на 20,5% до 4,1 млрд руб.; план на 2017 г. Роллан не раскрыл. Ведомости

Zara заплатит штраф

Верховный суд не будет пересматривать законность штрафа от Роспотребнадзора для АО «Зара СНГ» в размере 300 000 руб., говорится в определении суда. Роспотребнадзор выявил, что в одном из магазинов находились джинсы, на маркировке которых отсутствовала обязательная информация об изготовителе, импортере и стране происхождения товара на русском языке. РАПСИ