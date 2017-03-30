Цифры. Тенденции. События
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На таком уровне осталась инфляция с 21 по 27 марта 2017 г., сообщил Росстат. На предыдущей неделе был также зафиксирован нулевой рост цен, до этого инфляция ускорилась до 0,1% после двух «нулевых» недель. За последние семь недель нулевая инфляция фиксируется уже пятый раз – только два раза она составила 0,1%. В феврале на фоне укрепления рубля инфляция составила минимальные 0,2% для этого месяца за всю историю наблюдения с 1991 г. В годовом выражении инфляция в феврале снизилась до 4,6% с 5,0% в январе и 5,4% в декабре. По прогнозам министра экономического развития Максима Орешкина, целевой показатель в 4% может быть достигнут «не позднее июля». А по итогам 2017 г. инфляция может оказаться даже ниже 4%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Интерфакс
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