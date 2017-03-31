«Газпром» увеличил прибыль

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2016 г. выросла на 2% и составила 411,4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 9% до 3,9 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа – на 12,9%, тогда как выручка от продажи других товаров, продукции, работ и услуг выросла в 1,3 раза (до 20,87 млрд руб.). Себестоимость снизилась на 2% до 2,23 трлн руб. Отчетность «Газпрома» по РСБУ – расчетная база для дивидендов. За 2016 г. совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 186,8 млрд руб. Выходит, это 45% чистой прибыли по РСБУ. Интерфакс, Ведомости

РЖД продолжает занимать

РЖД в марте привлекла синдицированный кредит на $420 млн до 2022 г., говорится в отчетности компании. Также в марте компания привлекла 45 млрд руб. до 2020 г. в ВТБ под 9,75% годовых. С начала года РЖД также разместила семилетние евробонды на $500 млн с доходностью 4,375% и рублевые бумаги на такой же срок на 15 млрд руб. под 8,99%. По итогам 2016 г. коэффициент чистый долг/EBITDA компании по РСБУ составил 2,8 «при корпоративном ориентире в 3», говорил глава РЖД Олег Белозеров. Интерфакс

«Лукойл» вновь заинтересовался Эргинским

«Лукойл» сохраняет интерес к участию в аукционе на Эргинское месторождение в Ханты-Мансийском округе. «Окончательное решение будет принято после завершения расчетов экономических параметров проекта», – сказал представитель компании. В конце 2016 г. президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявлял, что компания передумала принимать участие в аукционе на Эргинское месторождение. А в середине 2016 г. Алекперов говорил об интересе к этому активу и был не против привлечения к его освоению в качестве миноритария суверенного фонда ОАЭ Mubadala. Интерфакс

«Сибур» заплатит акционерам еще 9,37 млрд руб...

Совет директоров «Сибур холдинга» рекомендовал выплатить по итогам 2016 г. дивиденды на 9,37 млрд руб., следует из сообщения компании. С учетом выплат за первое полугодие акционеры могут получить по итогам 2016 г. 16,6 млрд руб. Интерфакс

...а ЧТПЗ – 4,7 млрд руб.

Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал выплатить в виде дивидендов за 2016 г. не более 4,74 млрд руб., сообщила компания. Это вся чистая прибыль ЧТПЗ по РСБУ за 2016 г. – 4,18 млрд руб. и еще 565 млн руб. нераспределенной прибыли прошлых лет. ЧТПЗ не платил дивиденды ни за 2015 г., ни за 2014 г. Ведомости