Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Считаю неправильным, если кто-то пытается использовать <...> этот инструмент для самораскрутки на политической арене».

Президент России против использования антикоррупционных протестов политиками «в своих корыстных интересах <...> в преддверии выборных кампаний». («Интерфакс»)

Дмитрий Медведев

«Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте... в разные места».

Председатель правительства отругал министра сельского хозяйства Александра Ткачева за опоздание на заседание кабинета министров. («РИА Новости»)

Григорий Явлинский

«Мы требуем, чтобы в России наконец состоялись президентские выборы, которые общество будет считать легитимными».

Основатель «Яблока» призвал допустить к участию в выборах 2018 г. «всех значимых для общества кандидатов, в том числе Алексея Навального». («Интерфакс»)