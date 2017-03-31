Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 56,38

Дорожающая нефть помогла рублю заметно укрепиться. Официальный курс доллара к рублю снизился на 1,14 руб. до 56,38 руб./$. Из-за этого долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подешевели на 2%.