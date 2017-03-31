Получить на чай по интернету

Основатель YouNow Ади Сайдман говорит, что впервые заметил бурное развитие экономики виртуальных подарков в Китае, где и основал свою компанию в 2011 г.

Когда 16-летняя школьница из Бостона Алекс Пейс хочет пообщаться со своим любимым молодым музыкантом Заком Клейтоном, она подключается со смартфона к ежедневным прямым трансляциям, которые музыкант ведет на своем канале, смотрит его выступление 10–15 мин, а затем посылает кумиру несколько долларов виртуальных чаевых. Начинающий комик и музыкант Клейтон в благодарность называет своих поклонников поименно и исполняет для них несколько танцевальных движений.

Прямая трансляция в интернете помогает заработать начинающим музыкантам. И даже состоявшиеся группы могут зарабатывать таким образом гораздо больше, чем на продаже своих записей. Молодые поклонники музыкантов не часто покупают их диски или скачивают песни. Однако фанаты готовы тратить деньги на общение с кумирами. Клейтон, которому, как и большинству его поклонников, 16 лет, живет в Остине, штат Техас. Он говорит, что в прошлом году заработал $100 000 на онлайн-трансляциях через приложение YouNow. Клейтон – один из многих молодых артистов, живущих на виртуальные чаевые и подарки от поклонников.

Нью-йоркская компания YouNow была основана шесть лет назад. Сейчас у приложения 34 млн зарегистрированных пользователей. По словам его создателей, десятки людей зарабатывают шестизначные суммы, демонстрируя через YouNow свои песни, шутки и другие таланты. За отсутствием непристойного, оскорбительного или запрещенного законом контента в трансляциях YouNow следят как автоматические системы, так и модераторы-люди.

Приложение Live.ly – конкурент YouNow, запущенный в 2016 г. По данным компании Musical.ly, которой помимо Live.ly принадлежит еще сервис для создания музыкальных видеороликов, 20 лучших создателей контента на Live.ly получают виртуальных чаевых от поклонников в среднем на $31 000 в месяц.