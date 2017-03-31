Цифры. Тенденции. События

Малый бизнес столько не выдержит

То, что чиновники увеличивают число государственных и муниципальных унитарных предприятий, создаваемых под оперативные нужды властей и ведомств, тормозит развитие отечественного малого и среднего бизнеса, считает председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «Малым и средним предприятиям просто сложно с ними конкурировать в госзакупках», – сказал Катырин. По его словам, ТПП предлагает включить запрет на создание новых ГУПов и МУПов в комплексный план действий правительства по стимулированию бизнеса до 2025 г. ТАСС