Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Малый бизнес столько не выдержит
То, что чиновники увеличивают число государственных и муниципальных унитарных предприятий, создаваемых под оперативные нужды властей и ведомств, тормозит развитие отечественного малого и среднего бизнеса, считает председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «Малым и средним предприятиям просто сложно с ними конкурировать в госзакупках», – сказал Катырин. По его словам, ТПП предлагает включить запрет на создание новых ГУПов и МУПов в комплексный план действий правительства по стимулированию бизнеса до 2025 г. ТАСС
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