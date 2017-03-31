3 га на Васильевском острове проданы за 332 млн руб.

На торгах за 332,3 млн руб. продано 99,9995% акций АО «57 Автомобильный ремонтный завод», основной актив которого – 3,3 га на Уральской ул., 21, сообщает Российский аукционный дом (организатор торгов по поручению АО «Спецремонт»). На участке допускается общественно-деловая и жилая застройка. В торгах участвовали два претендента. Победитель не назвал себя и отказался от комментариев. Ведомости

1,5 млрд руб. в теплицы

ООО «Тепличный комплекс» намерено вложить 1,5 млрд руб. в проект по выращиванию овощей в закрытом грунте в Калининградской области, из них 450 млн руб. – собственные средства компании, сообщила представитель компании Лилия Гречухина на региональном инвестиционном совете в четверг. По ее словам, компания ведет проектирование крупного тепличного комплекса общей площадью около 40 000 кв. м в Гусевском районе. Его производственная мощность превысит 13 300 т овощей в год, сообщила Гречухина. На полную мощность он выйдет в 2021 г. Срок окупаемости проекта – пять лет. Интерфакс

«Северную верфь» ждет модернизация

АО «Судостроительный завод «Северная верфь» объявило запрос предложений на реализацию первого этапа строительства современного судостроительного комплекса на территории предприятия, следует из материалов госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 6,3 млрд руб. В рамках первого этапа победитель должен будет построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом корпуса до 25 000 т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры. Также он должен будет дооборудовать западный причал «Северной верфи». Все работы должны быть завершены в декабре 2018 г. Заявки будут приниматься до 10 апреля, подведение итогов намечено на 20 апреля. Интерфакс

ГУП ТЭК займет 550 млн руб.

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» привлечет две кредитные линии объемом 250 млн и 300 млн руб. на два года, сообщается на сайте госзаказа. Кредитные ставки не уточняются, прием заявок ведется до 19 апреля, подведение итогов назначено на 2 мая. Интерфакс

«Каменка» сдана дольщикам

Строительство ЖК «Каменка» можно считать завершенным, после того как 9 марта было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 7-го корпуса, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Всего сдано 753 квартиры общей площадью 38 705 кв. м. Жилой комплекс с подземной автостоянкой планировался к сдаче АО «СК «Росстрой», входящим в ГК «СУ-155», в 2014 г. Стройка была остановлена из-за проблем застройщика. Санатором «СУ-155» стал АКБ «Российский капитал». До конца года предстоит заселить и «Новую Каменку», а это шесть корпусов, или 3590 квартир общей площадью 170 900 кв. м, цитирует пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. Ведомости