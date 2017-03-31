Космические гонки

Кинотеатры делят сеансы между «Форсажем-8» и отечественным фильмом «Время первых» – если они не договорятся с продюсерами российской картины, то чиновники перенесут голливудскую премьеру

Кинотеатры в спешном порядке договариваются с продюсерами «Времени первых» о доле сеансов этой отечественной картины в прокате – в противном случае кинотеатры не смогут показать с 13 апреля голливудский блокбастер «Форсаж-8» от студии Universal Pictures. Переговоры шли весь четверг, 30 марта, стороны принципиально договорились, но финальные детали, по словам руководителей двух крупных киносетей, будут согласованы уже завтра. Связаться с основателем «Базелевса» и продюсером «Времени первых» Тимуром Бекмамбетовым вчера вечером не удалось, прежде он отказывался комментировать ход переговоров. Представитель Universal Pictures от комментариев отказался.