Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
15 уголовных дел
В России и СНГ заведено в течение 2016 г. после обращения «Триколор ТВ» о нарушении авторских прав этого оператора, по семи из них уже вынесены обвинительные приговоры, сообщила компания. Это больше, чем годом ранее (конкретные цифры за 2015 г. в сообщении не указаны). Также правоохранительные органы возбудили 19 административных дел, было заблокировано 1070 интернет-ресурсов. Ведомости
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