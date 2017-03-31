Цифры. Тенденции. События

15 уголовных дел

В России и СНГ заведено в течение 2016 г. после обращения «Триколор ТВ» о нарушении авторских прав этого оператора, по семи из них уже вынесены обвинительные приговоры, сообщила компания. Это больше, чем годом ранее (конкретные цифры за 2015 г. в сообщении не указаны). Также правоохранительные органы возбудили 19 административных дел, было заблокировано 1070 интернет-ресурсов. Ведомости