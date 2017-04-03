Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Слова

Сергей Шойгу

«Граждане Республики Крым и Севастополя с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны».

Всего в ходе весеннего призыва, по словам министра обороны, в армию и на флот планируют призвать 142 000 человек. («Ведомости»)

Дмитрий Песков

«В Москве [организаторы акции] не захотели уведомить мэрию в порядке, установленном законом. <...> Конечно, это привело к арестам».

Пресс-секретарь президента изложил собственную версию того, почему протесты 26 марта закончились массовыми задержаниями. (ABCnews)

Михаил Ходорковский

«Второго апреля в Москве явная провокация власти без ясных организаторов и требований. Попытка опять, как в 2012-м, слить протест».

Учредитель «Открытой России» осудил проведение несанкционированной акции, по итогам которой было задержано около 30 человек. («Ведомости»)