В налоговую на Uber

Uber принял решение самостоятельно оплачивать НДС партнерам в России
Евгений Разумный / Ведомости
Мервис вызова такси Uber встал на учет в России в качестве налогоплательщика НДС электронных услуг (так называемый налог на Google), свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Компания, как подтвердил ее представитель, приняла решение с 1 апреля самостоятельно оплачивать НДС на электронные услуги, оказываемые Uber B.V. партнерам в России. Изменения не приведут к увеличению комиссии, которую сервису перечисляют его партнеры, подчеркнул представитель Uber.