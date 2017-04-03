Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: В налоговую на Uber

В налоговую на Uber

Uber принял решение самостоятельно оплачивать НДС партнерам в России
Uber принял решение самостоятельно оплачивать НДС партнерам в России
Евгений Разумный / Ведомости

Мервис вызова такси Uber встал на учет в России в качестве налогоплательщика НДС электронных услуг (так называемый налог на Google), свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Компания, как подтвердил ее представитель, приняла решение с 1 апреля самостоятельно оплачивать НДС на электронные услуги, оказываемые Uber B.V. партнерам в России. Изменения не приведут к увеличению комиссии, которую сервису перечисляют его партнеры, подчеркнул представитель Uber.

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