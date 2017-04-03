Globaltrans изменила дивидендную политику

Совет директоров Globaltrans рекомендовал выплатить за 2016 г. 7 млрд руб. дивидендов, сообщила компания. Прибыль Globaltrans, приходящаяся на акционеров материнской компании за 2016 г., – 4,5 млрд руб. Совет директоров также одобрил новую дивидендную политику. Если долговая нагрузка оператора ниже 1 EBITDA, то выплаты составят не менее 50% чистой прибыли, не менее 30% свободного денежного потока, приходящегося на акционеров компании при нагрузке от 1 до 2 EBITDA. Когда нагрузка выше 2 EBITDA, дивиденды не выплачиваются. Ведомости

Танкеры для «Ямал СПГ»

Корейская Daewoo Shipbuilding планирует завершить поставку 14 оставшихся танкеров ледового класса для проекта «Ямал СПГ» к 2020 г., два из них должны быть готовы уже в этом году, сообщила компания. Первый танкер из этой серии на прошлой неделе впервые зашел в порт Сабетта для тестирования арктического маршрута, который с октября планируется использовать для перевозки СПГ в Европу и Азию. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering находится в тяжелом финансовом положении, в 2016 г. она получила убыток в размере 2,7 трлн корейских вон (около $2,4 млрд), и правительство Южной Кореи разработало план ее поддержки. Reuters