ЦМТ согласился на bail-in

Совет директоров компании «Центр международной торговли» (ЦМТ) одобрил приобретение облигаций банка «Пересвет» на условиях, предусмотренных планом финансового оздоровления кредитной организации, говорится в сообщении ЦМТ. По неофициальным данным, компания держала в банке около 2 млрд руб. Интерфакс

Упрощение дало рынку 5 млрд руб.

За 2016 г. граждане открыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний (УК) более 26 000 счетов в режиме онлайн, 17 000 счетов было открыто за октябрь – ноябрь, говорится в сообщении НАУФОР. Как указывает НАУФОР, на открытые в режиме онлайн счета поступило 5,3 млрд руб. Возможность проведения удаленной идентификации клиентов брокеров и УК через Единую систему идентификации и аутентификации появилась в конце 2015 г. С октября 2016 г. удаленную идентификацию клиентов стало возможно проводить также по набору данных, используя паспортные данные, ИНН или СНИЛС с применением единого сервиса упрощенной идентификации и системы межведомственного электронного взаимодействия. Ведомости