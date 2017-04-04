Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

$1 млрд

Очередного транша получила Украина от МВФ, сообщили в фонде. В марте 2015 г. МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015–2016 гг. восьми траншей. Украина получила три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 г. Национальный банк Украины рассчитывает на шесть траншей в этом году от МВФ и Европейского союза общим объемом $6 млрд. ТАСС

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