Цифры. Тенденции. События

Половина зарплатных долгов приходится на 10 регионов

В 10 регионах России сосредоточено больше половины долгов по заработной плате, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он отметил, что в Чувашии возникают «совершенно гигантские» долги в государственных унитарных предприятиях. «Решите этот вопрос, либо профинансируйте, либо закройте, либо что-то еще сделайте. У меня большая просьба по ГУПам и МУПам до 1 июня все погасить», – добавил министр. РИА Новости