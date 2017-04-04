Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Половина зарплатных долгов приходится на 10 регионов
В 10 регионах России сосредоточено больше половины долгов по заработной плате, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он отметил, что в Чувашии возникают «совершенно гигантские» долги в государственных унитарных предприятиях. «Решите этот вопрос, либо профинансируйте, либо закройте, либо что-то еще сделайте. У меня большая просьба по ГУПам и МУПам до 1 июня все погасить», – добавил министр. РИА Новости
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