Цифры. Тенденции. События

18,36 млрд руб.

На столько сократился резервный фонд в марте и теперь в нем 912,9 млрд руб., а фонд национального благосостояния уменьшился на 72,1 млрд руб. и теперь в нем 4,13 трлн руб., сообщил Минфин. Остатки денег на отдельных счетах резервного фонда составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов. Доходы от размещения средств ФНБ на депозите в ВТБ составили 5,96 млрд руб., в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 1,49 млрд руб. Интерфакс