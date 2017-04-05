Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
18,36 млрд руб.
На столько сократился резервный фонд в марте и теперь в нем 912,9 млрд руб., а фонд национального благосостояния уменьшился на 72,1 млрд руб. и теперь в нем 4,13 трлн руб., сообщил Минфин. Остатки денег на отдельных счетах резервного фонда составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов. Доходы от размещения средств ФНБ на депозите в ВТБ составили 5,96 млрд руб., в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 1,49 млрд руб. Интерфакс
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