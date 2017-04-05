Ввод жилья в I квартале вырос на 24%

Объем ввода жилья в Петербурге в январе – марте 2017 г. составил 1,117 млн кв. м, что на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству. В марте 2017 г. в Петербурге было введено в эксплуатацию 166 067 кв. м жилья (с учетом индивидуального строительства) и 40 объектов общегражданского назначения. Всего в 2017 г. в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 3 млн кв. м жилья. Интерфакс

ОЖД увеличила погрузку угля

Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в адрес портов в январе – марте 2017 г. выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается в корпоративном издании ОАО «РЖД» – газете «Гудок». В том числе в марте погрузка на ОЖД выросла на 8%. Рост произошел за счет угля, который идет в основном из Кузбасса. Кроме того, увеличился объем транзита угля из Казахстана. Общий прирост выгрузки угля на припортовых станциях ОЖД в январе – марте 2017 г. составил 23%, а в марте – 30%. Интерфакс

«Нордавиа» свяжет Архангельск с Калининградом

Авиакомпания «Нордавиа» с 1 июня 2017 г. планирует начать регулярные полеты из Архангельска в Калининград и обратно, сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво». Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-500. Полеты планируется выполнять до 31 августа этого года. Аэропорт «Храброво» связан регулярным авиасообщением с Москвой, Петербургом, Череповцом, Минском и Ташкентом. Интерфакс