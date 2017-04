Лекарство «Российского кредита»

Крупнейший акционер производителя лекарств «Валента фармацевтика» – ПАО «Отечественные лекарства». Оно, в свою очередь, через кипрскую Lekarstva Holdings с конца ноября 2016 г. принадлежит восьми физлицам: Кириллу Сырову, Владимиру Нестеруку, Олегу Кедровскому, Алексею Романову, Святославу Петрушко, Зинаиде Рейхарт, гендиректору «Отечественных лекарств» Дмитрию Шульженко и гендиректору «Валенты» Антону Стрекалову (см. график). Представитель «Валента фарм» не подтвердил и не опроверг эти данные. Зинаида Рейхарт – номинальный владелец компании, реальный – Дмитрий Рейхарт, бывший председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), в остальном информация верна, объяснили двое знакомых бизнесменов.

До сих пор оставалось неизвестным, кому принадлежит «Валента»: ее владельцами считались члены ее совета директоров, но доказательств не было, рассказывает топ-менеджер другого производителя лекарств. В советы директоров «Валенты» и «Отечественных лекарств» входит шесть из восьми владельцев Lekarstva, следует из списков аффилированных лиц компаний: в списке нет только Стрекалова, а вместо Зинаиды Рейхарт – Дмитрий. Лишь об одном акционере – Сырове – было известно официально. «Он совладелец «Отечественных лекарств», говорил в 2007 г. «Ведомостям» его дядя, владелец одежного ритейлера «Глория джинс» Владимир Мельников.

Выходцы из «Российского кредита»

Холдинг «Отечественные лекарства» (с 2008 г. – «Валента фармацевтика») создали в 1996 г. Сыров и Нестерук при участии банка «Российский кредит», рассказывает представитель «Валенты», холдинг включал Щелковский витаминный завод (ЩВЗ, Московская обл.) и другие производственные активы. Все активы, кроме ЩВЗ, компания продала. На вопросы, как познакомились Сыров и Нестерук, а также в чем заключалось участие банка в бизнесе, он не ответил.

Биография пяти из восьми акционеров «Валенты» тесно связана с «Российским кредитом»: Кедровский, Петрушко и Шульженко в середине 1990-х работали топ-менеджерами банка, а отец Кедровского Эдуард Сахаров – бывший вице-президент «Российского кредита». Кроме того, Нестерук и Сыров – вместе с самим банком – были акционерами фирмы «Эрка-Ф», следует из отчета о выпуске акций самой «Эрка-Ф» в 1996 г.

Владельцы заводов

Активы «Отечественных лекарств», о которых говорит представитель «Валенты», – три завода: ЩВЗ, красноярская «Красфарма» и новосибирский «Новосибхимфарм». Пакеты акций в них принадлежали «Эрка-Ф», позднее их получил специально созданный холдинг «Отечественные лекарства», рассказывали топ-менеджеры. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка не знают, как и за какие средства акционеры «Валенты» получили свои активы. «Вопросы, откуда деньги, как и количество детей, мы никогда не обсуждали – это бизнес-этика», – говорит один из них.

Нестерук участвовал в приватизации ЩВЗ, вспоминает один из собеседников «Ведомостей». В 1994 г. ЩВЗ опубликовал отчет об итогах выпуска ценных бумаг – акций первой эмиссии, «приобретенных при преобразовании предприятия в процессе приватизации». Владельцами акций на день утверждения отчета значатся и Нестерук (14,89%), и тогдашний гендиректор «Эрка-Ф» Сыров (5,03%). Оба они на тот момент – члены совета директоров ЩВЗ и «Новосибхимфарма», приватизированного двумя годами ранее. В советах директоров этих двух фармкомпаний состоял и другой бенефициар нынешней «Валенты» – Алексей Романов, штатный замдиректора Финансового центра «Красные Ворота». На тот момент акций ЩВЗ у него не было.

В числе акционеров ЩВЗ по результатам приватизации значились и три кипрские компании: Droflow Ltd (16,1 %), Brist Investments Ltd и Mitsikorido Co. Ltd (по 17%). Эти же офшоры вместе с Norbetino Trading Ltd и Bersi Holdings Ltd были совладельцами «Отечественных лекарств», писал в 2006 г. «МДМ банк» в кредитном исследовании фармхолдинга (он в 2008–2010 гг. планировал первичное размещение акций). «Имена владельцев не раскрываются. Мы полагаем, что они представлены шестью физическими лицами, связанными с действующей командой менеджеров», – писал банк.

Название Droflow встречается также в базе арбитражного суда. Офшор подал иск к Солнечногорскому стекольному заводу («Солстек»), предмет одного из споров – взыскание необоснованного обогащения. С 2015 г. владельцы «Солстека» – Кедровский, Шульженко и Петрушко, акционеры «Валенты» и бывшие топ-менеджеры «Российского кредита». А до 2015 г. завод принадлежал ООО «Резерв», которое до переименования называлось ООО «Лесопоставка». Именно в этом ООО трудились в 2000-х гг. Романов и Шульженко.

«Красфарма» – самый поздний актив холдинга. Его он получил в 2001 г., накануне того, как Красноярский арбитражный суд ввел на предприятии внешнее управление. В 1998–2000 гг. вице-губернатором Красноярского края работал акционер «Валенты» Святослав Петрушко. А Сахаров, отец Кедровского, в 1997 г. занимался отношениями банка «Российский кредит» с акционерами Красноярского алюминиевого завода.

С 2008 г. «Отечественные лекарства» называются «Валента фармацевтика» – компания начала продвижение продукции на рынках СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Восточной и Западной Европы, рассказывает представитель компании. В 2008–2009 гг. холдинг продал заводы в Красноярске и Новосибирске, оставив только ЩВЗ. Это решение компания не объясняла, эксперты полагали, что это позволит ей сосредоточиться на маркетинге.

Из ФФОМСа в «Валенту»

Тогда же в 2009 г. в совет директоров «Валенты» вошел Дмитрий Рейхарт. Компания называла его независимым. Видимо, он стал акционером «Валенты» после этого времени – учитывая исследование «МДМ банка», который в 2006 г. писал о шести акционерах. И видимо, после 2006 г. в состав акционеров вошел Стрекалов, вместе с Нестеруком он совладелец «Новосибхимфарма», контрольный пакет которого продан компании «Р-фарм».

Рейхарт – бывший чиновник Минздрава и исполняющий обязанности председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В августе 2006 г. Рейхарта назначили первым зампредом ФФОМСа, а спустя четыре месяца 11 его коллег арестовали. По данным следствия, в 2005–2006 гг. руководство фонда получило в виде взяток с фармацевтических компаний и региональных фондов медицинского страхования 27 млн руб., писал Forbes. Рейхарт стал исполняющим обязанности председателя ФФОМСа, но через два года покинул пост по собственному желанию.

Сейчас «Валента» – один из крупнейших российских производителей лекарств. Ее ингавирин, по версии DSM Group, стал в 2016 г. самым продаваемым лекарством в аптеках (5,2 млрд руб.). Всего в портфеле «Валенты», по собственным данным, более 30 препаратов. В их числе также противомикробный граммидин, нейролептик тералиджен, транквилизатор феназепам. Выручка компании в 2015 г. (более поздних данных нет) составила 8,9 млрд руб., прибыль до налогообложения – 3,6 млрд руб., по сравнению с 2014 г. выручка сократилась на 6%, а чистая прибыль выросла на 44%, писала компания в годовых отчетах. План на 2016 г. – 10 млрд и 4 млрд руб. соответственно. Сейчас «Валента» готовится к открытию нового завода в Щелкове. Оно запланировано на конец 2017 г., его проектная мощность – 2 млрд таблеток и капсул и 30 млн ампул в год, говорит представитель компании.

Связаться с Сыровым, Нестеруком, Кедровским, Романовым, Петрушко и Рейхарт не удалось.