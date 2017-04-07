Вещь недели: Грузовик

Стачка дальнобойщиков против системы «Платон» продолжается уже две недели. Хотя, несмотря на громкое название «бессрочной», с трудом верилось, что грузовики простоят больше нескольких дней. По подсчетам Росавтодора, за первые два дня разъехалась половина участников стачки. Этому способствовало внимание со стороны Росгвардии, ГИБДД, МВД.

На обочинах больше 2000 машин в Дагестане, говорит секретарь Объединения перевозчиков России Михаил Курбатов, в Забайкальском крае – около тысячи. Но как подсчитать тех, кто стоит по гаражам или отказывается брать грузы, потому что у него якобы ремонт?

Казалось, что стачка никак не повлияет на рынок перевозок – даже если встали 10 000 грузовиков, как обещали организаторы, это ничтожная цифра по сравнению с 800 000 фур, зарегистрированных в системе, и более 1 млн, которые могли бы зарегистрироваться, по данным оператора «Платона» «РТ-инвест транспортные системы» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю). Крупные перевозчики к акции не присоединились и до последнего сообщали, что не чувствуют проблем. Но в четверг представитель одного из лидеров рынка грузоперевозок, компании «Деловые линии», сообщил, что доставка из Владикавказа по многим краевым направлениям приостановлена. На Кавказе протестующие, по его словам, останавливают фуры, забрасывают камнями, одного водителя избили. Клиенты стали дробить отправки и отправлять не фурами, а «газелями» и «газонами». Почувствовал нехватку машин на северокавказском направлении и логист крупной компании из пищевой промышленности: собственники грузовиков боятся отправлять в рейс даже с охраной.

Требования дальнобойщиков кажутся невыполнимыми – полная отмена сбора с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам, отставка правительства, вотум недоверия президенту. Перевозчики уверены, что сбор установлен нечестно, что далеко не все собранные системой деньги доходят до бюджета, что деньги от «Платона» не идут на ремонт дорог. Правительство выделило в счет «Платона» в 2016 г. более 22 млрд руб. на ремонт дорог и мостов, но сделало это еще до того, как собрало нужную сумму (на 15 марта сборы – 21,9 млрд руб.), а еще надо было заплатить из бюджета Ротенбергу.

Да, протестующие, которые сейчас открыто заявляют «не платили и не собираемся», нарушают закон. Государство же действовало по закону, разрешающему назначить концессионером компанию младшего Ротенберга распоряжением, без конкурса. Но этим оно обеспечило проекту если не провал, то большие политические риски. Снять которые пытается, играя тарифом. Это не предотвращает протесты, а только сокращает поступления в бюджет.