От редакции
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: От редакции: Чужие деньги

Чужие деньги

Протест против «Платона» этический, а не чисто экономический

Компромиссы не работают, если порочна вся система, а не отдельные ее параметры. Во вторник стартует всероссийская стачка автоперевозчиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам («Платон»). В стачке планируют участвовать больше 10 000 дальнобойщиков из 50 регионов. И это несмотря на внезапное решение правительства пересмотреть масштаб повышения ставки: вместо анонсированного двукратного роста тариф с 15 апреля будет повышен только на 25% – с нынешних 1,53 руб. за километр до 1,91 руб.

Старания правительства развернуть ситуацию очевидны. От первой встречи представителей транспортных компаний с властями до подписания премьером Дмитрием Медведевым постановления правительства с новой ставкой прошло всего два дня. Новый тариф объявлен бессрочным, и не исключено, что за большой пробег будут предусмотрены скидки.

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