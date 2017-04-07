Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Слова

Александр Бастрыкин

«Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания».

По мнению председателя СКР, именно возвращение конфискации «обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров». (RNS)

Татьяна Москалькова

«Это не связано с принадлежностью людей к их национальности, вероисповеданию и другим наклонностям. Речь идет о похищении людей».

Уполномоченная по правам человека в России назвала «странными» публикации о похищениях геев в Чечне, но пообещала их «максимально жестко проверить». (ТАСС)

Петр Порошенко

«Украина, которая демонстрирует прогресс на пути реформ и демократии, является экзистенциальной угрозой для Москвы».

По словам президента Украины, его страна видит свое будущее европейским, а Россия «ищет свое будущее в империалистическом прошлом». (president.gov.ua)