Слова
Александр Бастрыкин
«Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания».
По мнению председателя СКР, именно возвращение конфискации «обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров». (RNS)
Татьяна Москалькова
«Это не связано с принадлежностью людей к их национальности, вероисповеданию и другим наклонностям. Речь идет о похищении людей».
Уполномоченная по правам человека в России назвала «странными» публикации о похищениях геев в Чечне, но пообещала их «максимально жестко проверить». (ТАСС)
Петр Порошенко
«Украина, которая демонстрирует прогресс на пути реформ и демократии, является экзистенциальной угрозой для Москвы».
По словам президента Украины, его страна видит свое будущее европейским, а Россия «ищет свое будущее в империалистическом прошлом». (president.gov.ua)