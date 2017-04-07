Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 56,44
Несмотря на то что цены на нефть за неделю выросли на 3,5%, курс рубля изменился слабо. Официальный курс доллара к рублю подрос лишь на 6 коп. до 56,44 руб./$. Долларовые сбережения подорожали лишь на 0,1%.
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