Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 56,44

Несмотря на то что цены на нефть за неделю выросли на 3,5%, курс рубля изменился слабо. Официальный курс доллара к рублю подрос лишь на 6 коп. до 56,44 руб./$. Долларовые сбережения подорожали лишь на 0,1%.