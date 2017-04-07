Цифры. Тенденции. События

Онлайн-кассы создают новую среду для малого бизнеса – Греф

«Налоговая служба в режиме реального времени сможет видеть всю картину по ценам по всей стране, по всем регионам», – заявил президент Сбербанка Герман Греф. Закон о поэтапном переходе предприятий торговли и сферы услуг на контрольно-кассовую технику, передающую информацию о расчетах в электронном виде, был принят в июле. С 1 февраля 2017 г. в России введены новые правила торговли с электронными чеками. Предприниматели обязаны заключать договор с оператором фискальных данных (ОФД) и передавать данные в налоговые органы в электронной форме через ОФД. РИА Новости