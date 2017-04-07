Инфляция в марте – 0,2%

Индекс потребительских цен в марте 2017 г. в Петербурге составил 100,2% по сравнению с предыдущим месяцем, по Ленинградской области – 100,1%. Ведомости

Застройщики заплатят за дороги

На следующей неделе начнется строительство проезда под кольцевой автодорогой для обеспечения транспортной доступности Нового Мурина, на его строительство потребуется несколько месяцев, этот проект обойдется примерно в 400 млн руб., сообщил представитель администрации Ленобласти. Еще около 1 млрд руб. потребуется на строительство развязки на КАД в сторону Мурина. Для реализации этого проекта будут привлечены средства застройщиков, которые строят в этом районе, они оплатят около 40% стоимости работ. Ведомости

Спрос на «Аллегро» и «Сапсан» растет

Скоростные поезда «Аллегро» сообщением Петербург – Хельсинки в январе – марте 2017 г. перевезли 98 800 пассажиров, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. В марте 2017 г. услугами «Аллегро» воспользовались 32 400 пассажиров, что на 24% больше, чем в марте 2016 г. Пассажиропоток высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом вырос в I квартале к аналогичному периоду 2016 г. на 13,7% до 1,1 млн пассажиров. Интерфакс

Huyndai увеличил производство

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» (завод Huyndai в Петербурге) в I квартале 2017 г. выпустило 54 000 автомобилей, что на 30% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В феврале завод начал производство автомобиля Solaris и уже осуществляет тестовую сборку нового поколения Kia Rio. C августа 2016 г. завод выпускает кроссовер Hyundai Сreta. В 2016–2017 гг. Hyundai инвестировал в развитие производства в Петербурге 11 млрд руб. Интерфакс.

Офисы подорожали благодаря ЗСД

В I квартале на офисном рынке Петербурга был зафиксирован максимальный квартальный рост запрашиваемых арендных ставок с 2014 г., сообщает JLL. За квартал средние запрашиваемые ставки аренды в классе А выросли на 2,3% до 1637 руб. за 1 кв. м в месяц, в классе В – на 2,6% до 1166 руб. за 1 кв. м в месяц. Наибольший рост запрашиваемых ставок зафиксирован в Василеостровском районе – на 7,3% в классе А и на 7,6% в классе В, сказано в исследовании JLL. «Открытие центрального участка ЗСД привело к увеличению спроса на офисную недвижимость на Васильевском острове», – объясняют аналитики. Ведомости

Сбербанк кредитует подводное оружие

Сбербанк откроет ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» возобновляемую кредитную линию на $55,859 млн до 30 июня 2019 г., следует из материалов госзакупок. Процентная ставка за пользование средствами в документах не указана, однако отмечается, что сумма в $55,859 млн учитывает и проценты по кредиту. Интерфакс