Минюст добивается ликвидации «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд России после трех заседаний сделал перерыв до среды в рассмотрении иска Минюста к «Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России», в котором ведомство просит признать организацию экстремистской, запретить деятельность как ее, так и ее структурных подразделений, и ликвидировать. «Свидетели Иеговы» на первом заседании пытались подать встречный иск, требуя признать незаконными действия Минюста и признать их политическими репрессиями, однако судья в принятии этого иска отказал. Кроме того, 395 местных организаций «Свидетелей Иеговы» просили сделать их соответчиками по иску, но и в этом имбыло отказано.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Управленческому центру Свидетелей Иеговы в России» за экстремистскую деятельность. В марте Минюст подал в Верховный суд иск о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности после выявленных в ходе проверок нарушений антиэкстремистского законодательства. Организация указывала, что запрет деятельности затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций в России и 2777 религиозных групп в стране, которые объединяют 175 000 последователей.

Вероучение «Свидетелей Иеговы» запрещает переливание крови, что создает угрозу человеческой жизни, и таким образом нарушает право на получение медицинской помощи, заявила в суде представитель Минюста Светлана Борисова. Судья попросил уточнить, насколько массовый характер это носит. Много сообщений было в открытом доступе, однако к заседанию Минюст получил только одно судебное решение по такому факту, ответила Борисова. Однако суд пока это решение к делу так и не приобщил. Адвокаты «Свидетелей Иеговы» полагают, что отказ от переливания крови не является экстремистским действием.

По словам Борисовой, «Свидетели Иеговы» также допускают дискриминацию по признаку религии. В ответ на вопрос судьи, какую угрозу общественному порядку создает деятельность организации, Борисова заявила, что организация в феврале 2015 года ввозила в Россию литературу, которая была признана экстремистской, решение суда по этому вопросу было вынесено в ноябре 2014 г. На вопрос судьи, не должна ли была следить за ввозом запрещенной литературы Федеральная таможенная служба, представитель Минюста ответить не смогла. Адвокаты же «Свидетелей Иеговы» подчеркнули, что литература, которую тогда ввезли, была включена в реестр экстремистских материалов только в марте 2015 г., а после того случая организация не ввозила никакую литературу в Россию.

Минюст также заявил, что если деятельность «Свидетелей Иеговы» не будет прекращена, то нельзя утверждать, что они перестанут распространять экстремистские материалы. Судья поинтересовался, можно ли будет людям после запрета организации собираться и молиться вместе. «Мы не заявляем о запрете местных религиозных групп, поэтому личное право на свободу совести не будет нарушено», - сказала Борисова. Но в ответ на вопрос судьи, возникнет ли в таком случае в отношении «Свидетелей» угроза уголовного преследования, представитель Минюста признала, что такая угроза есть.

На уточняющий вопрос судьи, есть ли доказательства того, что «Управленческий центр» перечислял средства на распространение заведомо экстремистских материалов, Борисова ответила, что при проверке центра невозможно было установить, на что потрачены средства, однако, по мнению Минюста, организация недостаточно контролировала местные религиозные организации (МРО), некоторые из которых осуществляли экстремистскую деятельность. Тогда судья поинтересовался, на чем же основаны фактические основания иска. Представитель Минюста заявила, что организация перечисляет средства МРО, которые признавались экстремистскими, а значит, средства тратились на деятельность не по уставу, в том числе и на распространение экстремистских материалов, однако доказательств того, что деньги шли на распространение такой литературы, нет.

Сейчас 8 местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» ликвидированы за экстремизм, две находятся в процессе ликвидации, 10 привлечены к административной отвтственности. Адвокаты «Свидетелей» напомнили, что в отношении 395 организаций пока нет решений о ликвидации, но Минюст хочет сделать это, подав иск к управленческому центру. Сразу несколько адвокатов «Свидетелей Иеговы» говорили, что МРО были запрещены после того, как им подбрасывали экстремистскую литературу (таких случаев было более 60), доказательства чего у них есть, но они не учитывались судами. По мнению адвоката Виктора Женкова, Минюст не доказал, что управленческий центр ставил целью насильственную смену конституционного строя, пропаганду исключительности или другие экстремистские действия. 68 из 87 материалов «Свидетелей Иеговы», которые находятся в списке экстремистских материалов, были включены туда в 2009 году, отметил адвокат: «И что произошло? Кто-то прочитал эту литературу и стал совершать преступления? Нет». Причем эти 68 материалов оказались в списке до постановления Пленума Верховного суда, который разъяснил, что под возбуждением ненависти или вражды следует понимать призывы к геноциду, насилию по отношению к какой-либо расе, но критика религиозных убеждений не должна рассматриваться как действия, направленные на разжигание вражды, напомнил Женков.

По словам адвоката Юрия Топорова, раньше суд при поддержке Минюста говорил, что решения против местных организаций не затрагивают права «Управленческого центра», теперь же Минюст хочет распространить наказание за несколько местных организаций на управленческий центр и остальные 395 МРО. По словам Топорова, местные религиозные организации не являются структурными подразделениями «Свидетелей Иеговы», которые можно было бы ликвидировать, а речь идет только о канонической связи. К тому же головная организация и местные организации не несут ответственности друг за друга, а управленческий центр не является учредителем ни одной из МРО.

Председатель руководящего комитета «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» Василий Калин заявил, что за 26 лет существования как юрлица «Управленческий центр» ни разу не привлекался к ответственности, сейчас же появляется угроза того, что «десятки тысяч людей могут попасть под Уголовный кодекс лишь за то, что они верят и читают Библию». Он напомнил, что в СССР «Свидетелей Иеговы» ссылали в лагеря, а в 1990-е многим из них были выданы удостоверения жертв политических репрессий.

Кампанию против «Свидетелей Иеговы» начала в 2009 г. Генпрокуратура, но почему - неизвестно, говорит директор центра «Сова» Александр Верховский: «Скорее всего, за этим стоят силовики, у РПЦ не хватило бы возможностей пролоббировать такую многолетнюю кампанию. Возможно, роль сыграли чьи-то личные предрассудки и или тот факт, что «Свидетелей» безопасно гонять, поскольку они не радикализируются: они даже на митинг не пойдут, а будут вести себя как ни в чем не бывало - и это оказалось удобно. Местные прокуроры делали себе отчетность на их запрете. Однако неясно, зачем доводить дело до ликвидации». Если Минюст выиграет, то тогда любого из «Свидетелей» могут привлечь к ответственности, однако их слишком много, добавляет Верховский: «Есть вероятность, что суд не признает МРО структурными подразделениями и запретит только управленческий центр, - но такая вероятность мала. Судебная система впервые столкнулась с ситуацией, когда пытаются ликвидировать такую большую организацию с разветвленной структурой».

Логически объяснить практическую пользу от запрета «Свидетелей Иеговы» сложно, согласен религиовед Роман Лункин: «Для силовиков они являются закрытой организацией с сетевой структурой, которая имеет общероссийское распространение и жесткое соподчинение внутри - видимо, в этом силовики и видят угрозу. Среди конспирологических причин - то, что у них есть западное руководство, которое может манипулировать верующими, а также есть вероятность нанесения вреда здоровью за счет запрета на переливание крови. Эту версию озвучивают сектоборцы и депутаты Госдумы». В рамках общего давления на НКО досталось и религиозным организациям, а «Свидетелям Иеговы» больше всех, поэтому еще одной причиной можно назвать стремление дать устрашающий пример для всех неправославных церквей, добавляет Лункин: «При этом в суде почти все время говорят о том, что организация пропагандирует свою исключительность, поэтому заявления сектоборцев, связанные с переливанием крови, повисают в воздухе». По мнению эксперта, есть шанс, что суд не примет однозначное решение о ликвидации: «Такого суда в России еще не было, по запрету организаций за экстремизм решения выносились быстро или в закрытом режиме. Здесь же сошлись несколько факторов - масштабность требований Минюста, которые затронут более сотни тысяч человек, отсутствие потстрадавших и хорошая защита».

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