Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Пркфв сегодня

Юбилейную программу «Прокофьев. 125», прошедшую в 2016 г., продолжил проект «3D-измерения Прокофьева». Экспозицию можно увидеть в одном из залов Музея Сергея Прокофьева в Камергерском переулке.

Организаторы выставки предложили взглянуть на творчество и личность композитора сквозь призму современного искусства. 13 авторов работали специально для этого проекта, среди них Валерий Мартынчик, Владимир Смоляр, Сергей Катран, Ольга Кройтор, Арсен Левони, Алла Урбан. Инсталляции (некоторые из них движущиеся), картины, афиши к постановкам опер, бумажная мультипликация, фрактальная видеопроекция экспонируются под музыку Прокофьева.

Самая заметная фигура – «Протосимфония» Алексея Дьякова – помещена в центр выставки. Древесный ствол уходит корнями вниз и в стороны, визуально скрепляя экспозицию и обозначая принадлежность Прокофьева к русской музыкальной традиции. Однако в потолок уже упирается четырехугольный столб – как символ причастности композитора авангарду (например, конструктивизму и футуризму). Сопровождает арт-объект стук топора в ритме знаменитого марша из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Вокруг расположены всевозможные конструкции наподобие металлической подписи Сергея Сергеевича или деревянной, сконструированной в виде кубиков-букв, где гласные выпали (композитор изобрел подпись, состоящую только из согласных), дизайнерское воспроизведение афиш к его постановкам или звуковые волны в виде вертикальных металлических фигур (волны сделаны по подобию музыкальных пьес Прокофьева в его же исполнении).

Выглядит этот мир настолько актуальным, как будто выставка, которую курируют сотрудники Государственного центра современного искусства Виталий Пацюков и Анастасия Козаченко, посвящена современному человеку, живущему среди нас.