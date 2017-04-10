Intesa не спешит синдицировать кредит на покупку «Роснефти»

Intesa Sanpaolo ожидает наилучших условий для того, чтобы продолжить синдицирование кредита на 5,2 млрд евро, который банк уже выдал QIA и Glencore на покупку 19,5% «Роснефти», написал председатель совета директоров «Банка Интеза» Антонио Фаллико. Bloomberg, Ведомости

«Газпром» установил Белоруссии цену газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в 2017 г. продолжит платить за российский газ $130 за 1000 куб. м. «Российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с «Газпромом», в котором цена на газ указана $130 за 1000 куб. м», – цитирует Лукашенко госагентство «БелТА». Интерфакс

South Stream подала иск к подрядчику

«Дочка» «Газпрома» South Stream Transport BV в арбитраже с итальянским строительным подрядчиком Saipem по поводу досрочно разорванного контракта на строительство газопровода через Черное море выставила встречный иск на сумму минимум 541 млн евро, сообщается в отчете итальянского подрядчика. Saipem подала иск к South Stream Transport в 2015 г. на 759,9 млн евро в суд Международной торговой палаты в Париже. В 2016 г. сумма была снижена до 678 млн евро. South Stream Transport предъявляет Saipem 541 млн евро убытка в результате введения в заблуждение, которое привело к заключению контракта. Дополнительно или альтернативно – 138 млн евро переплаты по контракту и 48 млн – убытки в связи с задержками, а также предварительно и альтернативно – 10 млн евро за порчу принадлежащих заказчику труб. Интерфакс

Интернетом пользуется уже 3/4 россиян

Доля интернет-пользователей в России продолжает расти: в 2011 г. она составляла 51%, а в 2017 г. – уже 75%, сообщает ВЦИОМ. Среди молодежи 18–24 лет практически ежедневно заходят в сеть около 90%, показал телефонный опрос, проведенный 3–4 апреля среди 1200 респондентов. Более половины россиян используют интернет для общения (64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря интернету проходит обучение (49%), осуществляет банковские операции (46%). Интерфакс

«Лукойл» решит, продавать ли АЗС осенью

«Лукойл» может осенью принять решение по поводу возможной продажи трети АЗС в РФ и Ухтинского НПЗ, сказал первый вице-президент «Лукойла» Владимир Некрасов. По его словам, инвесткомитет обсудит этот вопрос летом. Продажа АЗС и НПЗ может пройти отдельными лотами, сказал он. Reuters